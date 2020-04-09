شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتمسك بالإيجابية المؤقتة– تحليل - 9-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية إلا اننا نلاحظ تمسك سعر البلاتين بالمحاولات التصحيحية الصاعدة بتذبذبه الإيجابي فوق مستوى 710.00, نتوقع مواصلة زحف السعر بشكل صاعد لحين اختباره للمقاومة المستقرة عند 790.00 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للميل الصاعد,
أما محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي والثبات دونه, فإن ذلك سيعزز سيطرة الميل الهابط وليفتح الباب أمام استهداف العديد من المستويات السلبية بانجذابه نحو 660.00 و 590.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 765.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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