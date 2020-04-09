شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين ينتقل للمسار الصاعد-تحليل - 9-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم امس موجه صاعدة قوية ليتجاوز بذلك الحاجز المستقر عند 134.60 ليبدأ بتشكيل تداولات صاعدة قوية بوصوله نحو 135.37, الثبات المتكرر فوق الحاجز المخترق يؤكد تشكيله لدعم جديد ولنتوقع بذلك استئناف السعر للهجوم الصاعد وليستهدف بذلك مستوى 135.80 و 136.95 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.60 و 135.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد