شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال هابط- تحليل - 9-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية جديدة ليستمر بالتذبذب الإيجابي المؤقت ولنلاحظ وصوله حاليا نحو 118.50 , نذكر بأن السيناريو الهابط سيبقى قائم بثبات مقاومة القناة الهابطة الممتدة نحو 119.20 ولننتظر هبوط السعر قريبا نحو المحطات السلبية المستقرة عند 116.65 و 115.80 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.20 و 117.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين لا يزال هابط- تحليل - 9-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.