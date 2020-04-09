شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال هابط- تحليل - 9-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية جديدة ليستمر بالتذبذب الإيجابي المؤقت ولنلاحظ وصوله حاليا نحو 118.50 , نذكر بأن السيناريو الهابط سيبقى قائم بثبات مقاومة القناة الهابطة الممتدة نحو 119.20 ولننتظر هبوط السعر قريبا نحو المحطات السلبية المستقرة عند 116.65 و 115.80 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.20 و 117.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط