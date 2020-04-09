شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع في التعاملات الفورية ٣.١٥ دولارات والان نبدء بالتفاصيل

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، بمقدار 3.15 دولارات أمريكية، ما نسبته 0.19 في المئة، ليصل سعره 1649.05 دولارًا أمريكيًا.

وهبط سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.09 في المئة، ما يعادل 1.45 دولار أمريكي، ليصبح سعره 1647.80 دولارًا أمريكيًا.