شكرا لقرائتكم خبر عن سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع 0.60 سنتًا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 0.60 سنتًا، ما نسبته 1.83في المئة ليبلغ 33.44 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط خام عرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم بنسبة 4.26 في المئة، ما يعادل 1.07 دولارًا أمريكيًا، ليصل سعره إلى 26.16 دولارًا أمريكيًا.