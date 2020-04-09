شكرا لقرائتكم خبر عن معدل التضخم الشهري يسجل 0.6% في شهر مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزة للتعبئة العامة والاحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (105.8) نقطة لشهر مارس 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2020. ويرجع أسباب هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.6%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%). واضاف جهاز الإحصاء أن الارتفاع جاء بالرغـم من انخفاض أسعار الالبان والجبن والبيض بنسبة (-0.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-0.7%). Advertisements وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.6%) لشهر مارس 2020 مقابل (13.8%) لنفس الشهـر من العام السابق. واوضح بيان الاحصاء، أن قسم الطعـام والمشـروبــات سجل ارتفاعا قدره (0.8%) وتأتى التغييرات نتيجة إلي ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الارز بنسبة (0.8%)، مجموعة مكرونة بنسبة (0.5%)، كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.4%) بسبـب ارتفاع أســعـار مجموعة الطيور بنسبة (2.5%). وارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة (3.7%) بسبـب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة 11.7٪، ومجموعة الفاكهة ذات النوى بنسبة (9.3%)، بينما انخفضت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.8%) بسبب إنخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-3.3%).

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