شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع السيراميك تطالب بتأجيل سداد التزامات الغاز والكهرباء والضرائب 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، عن تقديم مصانع السيراميك مذكرة رسمية لكلا من وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لتأجيل سداد التزامات الغاز والكهرباء والضرائب لمدة 3 أشهر أو تأجيلها، بسبب فيروس كورونا وتراجع مبيعات المصانع بصورة ملحوظة.

وقال عفيفى لـ"الخليج 365"، إن مصانع السيراميك ملتزمة التزام كامل بالمحافظة على كافة العمالة لديها، مضيفا" لن نفرط فى عامل أو فنى لأن عمالة القطاع الصناعى هى عمود الإنتاج أولا، وكذلك مدربة على مستوى عالى ومن ثم لا يمكن تسريحهم، فالجميع ملتزم بدفع رواتب الجميع، بما فيها العمالة التى لا تشارك فى العملية الإنتاجية نظرا لظروف تقليل الإنتاج.

وأشار رئيس شعبة السيراميك، إلى أن الطلب على السيراميك تراجع بأكثر من 70 %، نتيجة توقف عدد من المشروعات بسبب الظروف الحالية، الأمر الذى دفع المصانع لتقليل طاقتها الإنتاجية إلى ما دون الـ 50 %، لأنه يتم الإنتاج وتخزينه فى الفترة الحالية، ومن ثم المخازن لم تعد تكفى لذلك الجميع خفض إنتاجه.

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وفى سياق متصل، كشف عفيفى تراجع حاد فى الطلب على السيراميك خارجيا، وهبوط الصادرات من السيراميك بصورة ملحوظة، خاصة للسوق الليبى الذى يعد الأكبر لنا، وأخيرا السوق السودانى، وهو ما يرفع المعروض فى الأسواق الداخلية.

وطالب "عفيفى" وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع بالتدخل فى أسرع وقت لدى وزراء المالية والبترول والكهرباء، لتأجيل سداد التزامات المصانع، لأن الجميع ملتزم بدفع الرواتب بصورة منتظمة ولابد من معاملة القطاع الصناعى أسوة بالسياحة، لأن الصناعة توفر ملايين فرص العمل.