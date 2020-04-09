شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بعد تأجيل انضمامها لمؤشر MSCI إلى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط إعلان مؤشر MSCI للأسواق الناشئة تأجيل دخول أسهم الشركات الكويتية فى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة من مايو إلى نوفمبر المقبل.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 3.55% خاسراً 167.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4550.90 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 4.61% خاسراً 234.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4849.17 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.84% خاسراً 33.55 نقطة ليصل إلى مستوى 3966.50 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.19%، خاسراً 46.27 نقطة ليصل إلى مستوى 3857.99 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 111.2 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون دينار كويتى عبر 8374 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها العقار بنسبة 4.50%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.80%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.09%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.93%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.87%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.70%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بنسبة 7.78%، ثم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بنسبة 4.13%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.36% ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 14.29%، ثم شركة المبانى بنسبة 10.21%.

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وفى سياق آخر أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، عن إصدار مؤسسة مورجان ستانلى، قرارها المتعلق بتأجيل تنفيذ دخول أسهم الشركات الكويتية فى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة من مايو إلى نوفمبر المقبل.

وأوضحت MSCI، أن سبب التأجيل يتمثل فى الآثار الضخمة التى أحدثها وباء كورونا عالميا على قدرة المستثمرين المؤسسين العالميين باستكمال أعمالهم المطلوبة قبل التنفيذ الكامل لدخول استثماراتهم، وذلك على الرغم من استمرار الأعمال التشغيلية بشكل اعتيادى فى السوق الكويتى خلال الفترة الماضية.

وأكدت MSCI، على استيفاء دولة الكويت لجميع متطلبات الترقية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلا أن التدابير التى اتخذتها العديد من الدول والشركات المؤسسين حول العالم للحد من انتشار وباء كورونا حدت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة لإجراء التجهيزات اللازمة لدخول أسهم الشركات الكويتية فى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة فى مايو المقبل، مشيرة إلى أن الأطراف المتعاملة لاحظت وجود تأثير لهذه التدابير الاحترازية حول العالم على عملية فتح الحسابات بالسرعة التى تضمن تنفيذ دخول جميع المستثمرين المؤسسين قبل موعد التنفيذ فى مايو المقبل.