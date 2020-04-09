شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلى المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.34% خاسراً 17.47 نقطة ليصل إلى مستوى 1285.78 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بمستهل التعاملات، 113.8 ألف سهم بقيمة 13.7 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 77.2% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.91%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.40%

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وفى سياق آخر أعلنت شركات سوليدرتى البحرين، ناس، السوق الحرة البحرين، عن عدم نشر النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وذلك بعد إعفاء الشركات المدرجة من إعداد ونشر النتائج المالية المرحلية المراجعة للربع الأول من عام 2020 بسبب الظروف الراهنة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وتأثيراته المحتملة، على أن تقوم بنشر نتائج الشركة المالية المرحلية المراجعة فى أغسطس المقبل، وذلك عن الفترة النصف سنوية من العام.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة البركة المصرفية، بدء توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن نتائج العام 2019، كما أقرها اجتماع الجمعية العمومية الأخير، حيث سيتم توزيع مبلغ 24.8 مليون دولار أمريكى أرباحا نقدية بواقع 2 سنت للسهم الواحد تعادل 2% من رأس المال الصادر والمدفوع للمساهمين المسجلين بنهاية يوم 24 مارس، علما بأن الزكاة الواجب أداؤها عن الأرباح الموزعة نقدا تبلغ 0.52 سنت لكل 1000 سهم يخرجها المساهم من طرفه، بينما فوضت الجمعية العمومية المجموعة بإخراج الجزء المتبقى من زكاة العام.