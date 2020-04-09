شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية خضراء لبورصة دبى بجلسة الخميس مدفوعة بصعود سهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.18% رابحاً 39.93 نقطة ليصل إلى مستوى 1806.96 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 86.6 مليون سهم محققة ما قيمته 65.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1474 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 26 سهما، فيما انخفض سهم واحد، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.79%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.07%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.84%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، فيما تراجع قطاع الخدمات وحيدا بنسبة 2.22%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 5.38%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 5.16%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار وحيدا بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 7.1 مليون ورقة بقيمة 17.1 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.05%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة ديار للتطوير، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية، المنعقدة أمس الأربعاء، وجاءت أبرزها الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 5.778 مليار درهم إلى 4.546 مليار درهم أى بتخفيض قدره 1.231 مليار درهم من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما فى 31 ديسمبر لعام 2019، والبالغة 1.530 مليار درهم، بمبلغ الاحتياطى القانونى والبالغ 298.4 مليون درهم كما فى ذلك التاريخ، وإلغاء عدد من الأسهم يساوى ما تبقى من الخسائر المتراكمة والبالغة 1.231 مليار درهم.

Advertisements

وفى سياق آخر أعلن شركة دى إكس بى إنترتيمنتس، عن موافقة مجلس الإدارة على مقترح تسوية إيجارية.

فيما أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن عدم نشر النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وذلك تماشيا مع الإعفاءات الممنوحة من قبل مصرف البحرين المركزى وهيئة الأسواق المالية والسلع فى دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة أسواق رأس المال فى دولة الكويت، وبالتالى فأن أول بيانات مالية مراجعة سيتم إعدادها ونشرها لهذه السنة ستكون فى أغسطس للست أشهر المنتهية فى 30 يونيو لعام 2020.