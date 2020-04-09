أسواق آسيا تصعد وسط الترقب لتقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية فى ختام تداولات اليوم الخميس، مقتفية آثر نظيرتها الأمريكية، وسط الترقب لصدور تقرير وزارة العمل بشأن الأعداد الجديدة لطلبات إعانة البطالة فى الأسبوع الأول من أبريل الجارى، وقادت الأسهم في أستراليا المكاسب بين الأسواق الرئيسية في المنطقة، حيث قفز مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" بنسبة 2.06% بدعم من ارتفاع أسهم البنوك الكبرى مثل كومنولث بنك أستراليا وويستباك.

وصعدت الأسهم في البر الرئيسي الصيني، مع ارتفاع مؤشر "شنغهاى" المركب بنسبة 0.3% بينما ارتفع مؤشر "شنتشن" بنسبة 0.614%،و تقدم مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.7%.

وفى كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر "كوسبي" بنسبة 0.97% حيث ارتفع سهم شركة هيونداي موتور لصناعة السيارات بنسبة تزيد علي 6%، بينما ارتفع مؤشر "كوسداك" بنسبة 1%.

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فيما انخفض مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.39%، بينما انخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 1.13%، بعد زيادة عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الدولة الآسيوية بأكبر وتيرة منذ تفشي العدوى، إذ سجلت اليابان 503 إصابات جديدة أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي المصابين بـ"كورونا" إلى 4.6 ألف شخص، إلى جانب 94 حالة وفاة.

وارتفع مؤشر "إم إس سي أي آسيا" بنسبة 1.06% في ختام جلسات التداول الآسيوية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة عند أدنى مستوى له على الإطلاق، وهو 0.75%، بعد أن خفضه لمستواه الحالي ضمن خطواته الطارئة الشهر الماضي.