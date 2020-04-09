شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الروسية: مستعدون لخفض إنتاج النفط بواقع 1.6 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر بوزارة الطاقة الروسية عن استعداد بلاده لخفض إنتاجها النفطى بنسبة 14% عن مستوى الإنتاج فى الربع الأول من 2020، ويأتى ذلك قبل اجتماع اليوم الخميس، لدول تحالف "أوبك+" لبحث سوق النفط، وقال المصدر لوكالة أنباء "تاس" الروسية:" إن روسيا على استعداد لخفض الإنتاج بواقع 1.6 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في الربع الأول من العام الماضي، لافتا إلى أن موسكو ستوافق على هذا الخفض في حال قيام الدول الأخرى بتلقيص إنتاجها بشكل متناسب".
ومن المقرر أن تعقد دول تحالف "أوبك+" ومنتجون آخرون اليوم اجتماعا طارئا عبر جسر تلفزيوني، لبحث إبرام اتفاق جديد لخفض الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط المتهاوية.
ووفقا لموسكو فإن الحديث يجري عن تنفيذ خفض إجمالي بواقع 10 ملايين برميل في اليوم، وذلك في ظل تراجع الطلب العالمي على الخام بسبب جائحة كورونا، وتطالب روسيا والسعودية، الولايات المتحدة التي أصبحت مؤخرا أكبر منتج للنفط في العالم بالانضمام للاتفاقية.
وكانت موسكو، أكدت مشاركتها فى اجتماع أوبك + الذى سيعقد عبر الفيديوكونفرنس الخميس ، وفق تصرحات نقلتها سبوتنك عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الطاقة الروسية.
وقال المتحدث، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستشارك في جلسة "أوبك+" المقرر انعقادها الخميس، عبر الفيديوكونفرانس، "نعم"، مشيرا إلى أن الحلف سيناقش إمكانية خفض إنتاج النفط.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة،الاثنين، تلقت 7 دول غير أعضاء في المنظمة دعوات للحضور، وهى الأرجنتين والبرازيل والنرويج وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وترينيداد وتوباغو.
وتعتزم الدول خلال المؤتمر مناقشة خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل فى اليوم. ومن المتوقع أن يُعقد يوم الجمعة أيضًا اجتماع على مستوى وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، والذى ستعلنه السعودية رسميًا.
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