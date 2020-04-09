شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تدرج أذون خزانة حكومية بـ70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بورصة البحرين، أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار، لأجل 3 أشهر.

وأوضحت البورصة، في بيان على موقعها، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 9 أبريل الجاري، وتستحق في 8 يوليو المقبل.

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وأعلن مصرف البحرين المركزي، أمس أنه تمت تغطية الإصدار رقم 176 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 26 مليون دينار بحريني.

وكشفت مصرف البحرين المركزي، يوم الإثنين الماضي عن أنه تمت تغطية أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 70 مليون دينار بحريني.

وقررت بورصة البحرين إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.