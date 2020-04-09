شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات الاجتماعية السعودية تستقبل طلبات دعم المواطنين بالقطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالسعودية، عن بدء استقبال طلبات الدعم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وسيكون الدعم من خلال صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وأشارت المؤسسة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أنه تم تصميم الصندوق لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة، بحسب بيان لها.

وأوضحت المؤسسة أن خطوات تقديم المنشآت تكون عبر الدخول على حساب المنشأة برمز المستخدم وكلمة المرور يلي ذلك اختيار أيقونة خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات الأزمة.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك سيتم تعبئة البيانات المطلوبة واختيار المشتركين المطلوب دعمهم من القائمة بالضغط على تقديم الطلب لتظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب، وستصل رسالة نصية للمشترك على جواله المسجل في أبشر تدعوه للتقدم بطلب تعويض ساند.

وبينت خطوات التقديم للمشترك بأنه يتوجب عليه الدخول إلى حسابه الشخصي بالتأمينات اون لاين ثم اختيار أيقونة «التعطل عن العمل» يلي ذلك اختيار «طلب ساند» ثم إدخال رقم الحساب البنكي (الآيبان) ومن ثم إرسال الطلب، وستظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب وفي حال اعتماده تصل للمشترك رسالة نصية للتأكيد.

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وأوضحت المؤسسة أنه للاستفادة من هذا الدعم يتطلب أن تنطبق على المنشأة والمشترك عدد من الشروط، منها أن يكون مشتركاً بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل بداية يناير 2020، ومستمراً في الاشتراك بهذا الفرع، وألا يكون للمستفيد دخل من عمل أو نشاط خاص.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70%من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد 5 عمال سعوديين أيهما أكثر.

ولفتت إلى أن التعويض سوف يصرف للعاملين في جميع منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا باستثناء المنشآت العاملة بالقطاع المالي والبنكي والمرخصين من هيئة السوق المالية ومن مؤسسة النقد، وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومن يماثلهم في النشاط والشركات المشغلة للاتصالات والأسواق المركزية الغذائية والتموين.

وأوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الدكتور عبدالله أبوثنين، أن هناك ثلاثة خيارات تسهل على موظفي الشركات المتضررة من تداعيات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد في مقابلة سابقة مع قناة "العربية"، أن القرار الجديد، بتنظيم علاقات التعاقد للعاملين، يشترط فيه أن تثبت المنشأة تضررها من إجراءات الوقاية من كورونا وعدم تلقيها الدعم من الدولة.