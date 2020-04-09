ترامب: منتجو النفط الأمريكيون يخفضون بالفعل إنتاج الخام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منتجي النفط الأمريكيين خفضوا بالفعل الإنتاج، وأضاف للصحفيين أمس الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس خفضا منسقا للإنتاج "نحن نخفض بالفعل".

وأضاف في إشارة لاجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تعقده أوبك++ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرين اليوم الخميس "أعتقد أنهم سيقومون بتسوية الأمر. جرى إحراز الكثير من التقدم على مدى الأسبوع الماضي وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيتمخض عن أوبك".

وكانت قد أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك " أن سعر سلة أوبك 22.67 دولارًا للبرميل.

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وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج " خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".