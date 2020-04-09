شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتداد من الأدنى له في أسبوعين أمام الدولار والأنظار على اجتماع مجموعة اليورو وحديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى منذ 25 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماعات مجموعة اليورو وحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في معهد بروكنجز في واشنطون.

في تمام الساعة 05:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.0865 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0885 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0880، بينما حقق الأعلى له عند 1.0854.

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 17.0 مليار يورو مقابل 16.6 مليار يورو في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة الميزان التجاري والتي قد تظهر أيضا اتساع الفائض إلى ما قيمته 16.5 مليار يورو مقابل 13.9 مليار يورو في كانون الثاني/يناير، ووسط التوقعات بتراجع الصادرات بصورة تفوق تراجع الواردات.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة الإنتاج الصناعي لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح تراجعاً 1.6% مقابل ارتفاع 3.7% في كانون الثاني/يناير، وبالتزامن مع فعليات اجتماعات مجموعة اليورو التي تدخل في يومها الثالث والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في المنطقة، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظ المركزي الأوروبي والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي.

ويذكر أن وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي فشلوا خلال محادثتهم خلال اجتماعاتهم في الاتفاق على المزيد من التدابير ضمن الجهود الرامية لدعم اقتصاديات منطقة اليورو في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، وقد أفادت بعض التقرير بالأمس لكون الخلاف بين إيطاليا وهولندا حول الشروط المتعلقة بالائتمان لحكومات منطقة اليورو السبب وراء عرقلة التقدم في المحادثات وعدم الاتفاق على تقديم مساعدات بنحو نصف تريليون يورو.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا بالأمس أفادت كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه بأنه قد تم الاتفاق على التحدث مع المفاوض البريطاني حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على الجولة القادمة من المفاوضات التجارية بين بروكسل ولندن، مع تطرقه لكون عمل المفوضية الأوروبية مستمر وأنه ينبغي أن تستمر المفاوضات بالرغم من صعوبة الوقت الراهن مع تفشي كورونا.

ووفقاً لأخر تطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً فقد أنهت مدينة ووهان الصينية التي بدأ فيها ظهور الفيروس التاجي الإغلاق الذي دام أكثر من شهرين، ما عزز الآمال في أن تفشي الفيروس القاتل قد يكون بلغ ذروته، مع العلم أن وكالة مراقبة الأمراض بالاتحاد الأوروبي صرحت بالأمس بأن الوباء لا يزال يصيب ويقتل أعداد كبيرة من الناس في جميع أنحاء القارة العجوز.

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على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الرابع من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 1,648 ألف طلب إلى 5,000 ألف طلب مقابل 6,648 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 0.3% مقابل 0.6% في شباط/فبراير الماضي.

وفي نفس السياق، قد توضح القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.3% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، بينما قد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، كما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 1.4% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر انخفاضاً إلى ما قيمته 75.0 مقابل 89.1 في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس استقرار التراجع عند 0.5% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، وأيضا بالتزامن مع الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال اقتصاد بلاده عبر الأقمار الصناعية في معهد بروكنجز.

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كشف أمس الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15 من آذار/مارس ذلك الاجتماع المفاجئ والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من الشهر ذاته والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر.

وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية آنذاك بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.50% و1.75%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وأفاد محضر الاجتماع بالأمس بأن قرار الخفض ساري المفعول من 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب ترامب بأنه يود فتح اقتصاد بلاده من خلال "الانفجار الكبير" ولكن عدد القتلى من جراء تفشي الفيروس التاجي يجب أن يكون على المنحدر أولاً، ويذكر أنه إعلان مسبقاً عن تمديد الحجر الصحي في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر للحد من انتشار كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لقرابة 1,357 ألف ولقي 79,385 شخص مصرعهم في 212 دولة.