شكرا لقرائتكم خبر عن 10 % انخفاضا فى حركة تداول الحاويات بدمياط بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء علاء محمد ابراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تسعى لتجاوز اثار فيروس كورنا ولا سيما على حركة تداول الحاويات خاصة فى الصين وفى اوروبا .

وأضاف علاء ابراهيم لـ"الخليج 365" أن حركة التداول تشهد حاليا انخفاضا بنسبة 10% وربما قد تزيد قليلا فى حالة استمرار البطء فى حركة الشحن العالمية، لافتا أن شركة دمياط تتعامل مع أكبر الخطوط الملاحية فى العالم، ومنها Hapag-Lloyd،cma cgm، وmaersk، وyang ming، وone، بجانب العديد من الخطوط الأخرى التى تاثرت نتيجة ازمة انتشار فيروس كورونا .

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واوضح اللواء علاء ابراهيم أن الشركة تستهدف تحقيق 1.350 مليون حاوية بنهاية العام المالى الجارى فى 30 يونيو المقبل، كاشفا أن الشركة طبقت تعليمات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى باتخاذ الاجراءات الاحترازية للعاملين ضد فيروس كورونا مع منح اصحاب الانراض المزمنة اجازات دون التأثير على حركة التداول .

مما يذكر أن الشركة من المنتظر أن تنتهى من أعمال توسعة الرصيف البحرى 10 يوليو المقبل بتكلفة 500 مليون جنيه،ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترا، بدلاً من 1050 مترا،لتكون المحطة قادرة على استقبال سفن أكبر وبأطوال أكبر.

كما أن زيادة الرصيف ستؤدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 20% إلى 25%، أى من عدد 1,4 مليون حاوية إلى 1,8 مليون حاوية فى السنة .