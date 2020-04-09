الدولار مقابل الفرنك يستقر دون الدعم – تحليل - 09-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك دون مستوى 0.9730، ليقع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، ونتوقع التوجه نحو 0.9626 كهدف رئيسي.
لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9730 والثبات فوقه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 0.9800 وتمتد إلى 0.9900.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9626 والمقاومة 0.9800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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