شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق الهدف الأول – تحليل - 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 0.6236، ويبدأ اليوم بميل صاعد في محاولة لاختراق هذا المستوى، مما يدعم فرص امتداد الموجة الصاعدة خلال الفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو 0.6407 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الانتباه إلى أن كسر 0.6097 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6150 والمقاومة 0.6340

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد