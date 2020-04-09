شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الارتفاع – تحليل - 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية قوية مساء يوم أمس ليخترق مستوى 32.50 ويستقر فوقه من جديد، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستويات 34.95 ثم 36.00 كمحطات رئيسية تالية.

لذلك، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثبات الإغلاق اليومي فوق مستوى 32.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.00 والمقاومة 35.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد