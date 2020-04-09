شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتعافى – تحليل - 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي مساء يوم أمس بعد الإشارة إلى استعداد روسيا لخفض انتاجها من النفط، ليتخطى مستويات 24.50 ثم 25.60 ويستقر فوق المستوى الأخير، مما ينعش سيناريو الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويمهّد الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التالية التي تبدأ عند 26.94 وتمتد إلى 30.00.
وبالتالي، فإن الميل الصاعد سيكون مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء، مع الانتباه إلى أن كسر 25.60 سيضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 24.50 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.50 والمقاومة 28.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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