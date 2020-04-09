شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الذهب – تحليل - 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليستمر بالتذبذب قرب مستوى 1644.20، محافظاً على ثباته فوقه، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة دون تغيير، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1703.25، بينما يتطلّب تحقيقه الثبات فوق 1644.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1635.00 والمقاومة 1680.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد