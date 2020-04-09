شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يضغط على الدعم – تحليل - 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بمحاولات كسر مستوى 1.4015 وأغلق تداولات يوم أمس دون هذا المستوى، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1.3813 الذي يمثّل هدفنا التصحيحي التالي.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم التحرّك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، لنستمر بترجيح الميل الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.4105 يمثّل شرط أول لاستمرار الانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3920 والمقاومة 1.4100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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