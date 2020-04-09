شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يؤكد الاختراق – تحليل - 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراق خط الاتجاه الهابط الذي يظهر بالصورة بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليتحوّل نحو الارتفاع على المدى اللحظي، بانتظار زيارة مستوى 1.2515 كمحطة أولى، مع الانتباه إلى أن تخطي هذا المستوى سيمد مكاسب الزوج لتصل إلى 1.2777.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجّحاً لهذا اليوم، بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2304 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2515
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يؤكد الاختراق – تحليل - 09-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.