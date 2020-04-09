شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يؤكد الاختراق – تحليل - 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراق خط الاتجاه الهابط الذي يظهر بالصورة بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليتحوّل نحو الارتفاع على المدى اللحظي، بانتظار زيارة مستوى 1.2515 كمحطة أولى، مع الانتباه إلى أن تخطي هذا المستوى سيمد مكاسب الزوج لتصل إلى 1.2777.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجّحاً لهذا اليوم، بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2304 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2515

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد