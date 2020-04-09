شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يظهر المزيد من الإشارات السلبية – تحليل صباحي – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع طفيف في آخر جلساته، ولكن بالرغم من ارتفاع المؤشر الأخير إلا أنه يتوقف عند مستوى المقاومة 7,000.00، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 12.94 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.
لهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7,000.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 6,569.39.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,731.47 ومستوى المقاومة 7,200.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
84
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
102
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عدد أسهم الشركات الثابتة
9
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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