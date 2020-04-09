شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يبدأ بالتراجع – تحليل صباحي – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شاكر (1214) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.46% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.38، ليستهدف مستوى الدعم 7.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.00 ومستوى المقاومة 9.00.