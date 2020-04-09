شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسواق المزرعة (4006) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة المحوري 19.00، مدعوماً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق مكاسب هي الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 5.78% بما يعادل 1.08 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبضغط إيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 19.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 21.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 21.00.