شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الحمادي (4007) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 19.88، ليرتد منه انخفاضاً محولاً تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على تراجع بنسبة بلغت -1.05% بما يعادل -0.20 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 19.10، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 18.08.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.08 ومستوى المقاومة 20.00.
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