شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يتأهب للصعود – تحليل صباحي – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف هذا التشبع الشرائي، ومن الناحية الأخرى يتأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 31.90، ليستهدف مستوى المقاومة 34.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.00 ومستوى المقاومة 33.00.