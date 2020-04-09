التموين يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 09-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التموين (6004) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.52% بما يعادل 0.40 نقطة، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم الأخير إلا أنه يظل يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا تشير توقعاتنا إلى تريج سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 80.00، ليستهدف مستوى الدعم 70.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 74.20 ومستوى المقاومة 80.00.
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