ينساب يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 09-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ينساب (2290) في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -1.59% بما يعادل -0.75 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 48.50، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 43.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.00 ومستوى المقاومة 48.50.
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