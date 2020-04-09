شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل صباحي – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تكوين (1201) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والبعيد في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.96% بما يعادل 0.13 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 6.90، ليستهدف مستوى الدعم 6.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.40 ومستوى المقاومة 7.00.
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