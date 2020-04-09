شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع النقل ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع النقل (TTNI) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 3,285.07، وذلك بعدما حاول المؤشر تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.92% بما يعادل -30.10 نقطة ليستقر المؤشر في نهاية التداولات على مستوى 3,235.71، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 3,285.07، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 3,068.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,100.00 ومستوى المقاومة 3,400.00.
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