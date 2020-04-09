شكرا لقرائتكم خبر عن بدجت السعودية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بدجت السعودية (4260) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.24% بما يعادل -0.35 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 30.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 26.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 29.00.
كانت هذه تفاصيل خبر بدجت السعودية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 09-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.