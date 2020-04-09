شكرا لقرائتكم خبر عن بدجت السعودية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بدجت السعودية (4260) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.24% بما يعادل -0.35 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 30.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 26.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 29.00.