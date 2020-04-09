شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل (TDAI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.62% بما يعادل -18.81 نقطة ليستقر المؤشر عند مستوى 2,993.28، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 3,107.52، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2,700.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 2,900.00 ومستوى المقاومة 3,107.52.
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