شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق عند أعلى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 9030 نقطة، وهو أعلى مستوى يحققه المؤشر خلال الجلسة مما يعد إشارة ايجابية، كما اغلق المؤشر أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يشير الى ان المؤشر قد يواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته الهام عند 9600 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى8700 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,947 وبين مستوى المقاومة هو 9,114 نقطة

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