شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد (AUB) ينهي الجلسة بدون تغيير -تحليل صباحي- 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 202 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 205 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 180 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 215 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 199.3 بينما مستوى المقاومة هو 204.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط