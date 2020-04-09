شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 607 فلس، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 650 فلس، كما يلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم الحالي عند 470 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 594.0 بينما مستوى المقاومة هو 630.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط