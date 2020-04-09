شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 590 فلس والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو ما ضغط على السهم لأسفل ليغلق منخفضا عند مستوى 569 فلس، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 520 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 590 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 551.7 بينما مستوى المقاومة هو 585.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط