شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (ARZAN) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 31٫80 فلس، متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 34 فلس كمستوى أول ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 29 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 31٫10 بينما مستوى المقاومة هو 32.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد