شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المالي الكويتي (MARKAZ) يختبر الدعم الحالي -تحليل صباحي- 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 85٫40 فلس، مخترقا بذلك الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يعد إشارة سلبية، ويواجه السهم حاليا مستوى الدعم 85 فلس والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 70 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 84.5 بينما مستوى المقاومة هو 87.1 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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