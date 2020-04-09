شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 425 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 440 فلس، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم410 فلس كمستوى أول ثم 360 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 460 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 410 بينما مستوى المقاومة هو 433 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط