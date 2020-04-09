شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 171 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول لم يصل اليه السهم منذ شهر ديسمبر الماضي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستوى المقاومة 205 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 160 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 163.0 بينما مستوى المقاومة هو 180.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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