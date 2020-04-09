شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) تحت الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 28٫60 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك على خلفية ملامسة السهم لخط الاتجاه الصاعد طويل الأجل المكسور لأسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 25 فلس كمستوى أول ثم 15فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.1 بينما مستوى المقاومة هو 29.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط