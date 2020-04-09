شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم امس الأربعاء ليغلق منخفضا عند مستوى 1٫074 ريال ، وذلك على خلفية ملامسته لما نسبته 38٫2% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الحالي، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫97 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫13 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.05 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.09 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط