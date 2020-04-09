شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 0٫518 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نجح السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 0٫50 ريال، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي والقوي عند 0٫65 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫49 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.51 وبين مستوى المقاومة هو 0.54 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد