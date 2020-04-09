شكرا لقرائتكم خبر عن "المستثمرين الصناعيين بالعاشر": صرف رواتب القطاع الخاص واجب مقدس لكل صاحب عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس حول العمالة يعكس حرص القيادة السياسية للحفاظ على الثروة العمالية لتجاوز الظرف الاستثنائي الحالي المترتب على ظهور فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور صبحي نصر، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن التزام أصحاب المصانع بصرف المرتبات في موعدها واجب مقدس على كل صاحب مصنع، ولا يرتبط هذا الواجب بشرط الاستفادة من الحوافز الحكومية من عدمه، باعتبار العمالة من أهم أصول لأي صاحب عمل ولا يمكن الاستغناء عنها.

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وأوضح صبحي نصر، أن الظرف الاستثنائي الحالي يحتاج إلى توحيد الهمم بين الجميع لتجاوز الظروف الاستثنائية الحالية، وانتقد نصر التصريحات التي جاءت على لسان بعض أصحاب المصانع حول التزامهم بصرف الرواتب، باعتبارها تقلل من أهمية العمالة في العمل الإنتاجي.

وأشاد نصر، بالحرفية التي تتعامل بها الدولة في إدارة الأزمة الحالية لاحتواء فيروس كورونا المستجد، على المستوى الرئاسي والحكومي على السواء، والتي تعطي رسائل محددة في الوقت المناسب لتخطى الوضع القائم.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة ألا يقوم القطاع الخاص بخفض مرتبات العاملين أو تسريحهم، مشيرا إلى أن الدولة قادرة على تجاوز الأزمة الحالية، كما أعلن محمد معيط وزير المالية في وقت لاحق أن الحفاظ على العمالة شرط لتمتع القطاع الخاص بالتيسيرات التي ستقدمها الدولة لمواجهة الأزمة الحالية.