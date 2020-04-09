شكرا لقرائتكم خبر عن "عمر أفندى": تجدد المفاوضات لإنهاء النزاع مع المالك السابق جميل قنيبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بشركة عمر افندى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، أن الشركة ما تزال فى تفاوض مع البنك الأهلى،للحصول على وديعة تبلغ نحو 180 مليون جنيه، بهدف استخدامها فى سداد جزء من مديونيات الشركة، وضخ جزء فى أعمال التطوير .

وكانت قيمة الوديعة 57 مليون جنيه منذ عام 2005، بحسب ما أعلنه اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الفترة الماضية .

Advertisements

أضافت المصادر لـ" الخليج 365 " أن الشركة تسعى لتجاوز اثار فيروس كورونا، على حركة المبيعات،التى تأثرت بشكل كبير، نتيجة الركود وقلة وجود بضائع فى العديد من الفروع المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتة أنه بالرغم من ذلك نجحت الشركة فى تحصيل متأخرات ومستحقات لها تزيد عن32 مليون جنيه، مما ساهم فى خفض الخسائر السنوية لها .

وأوضحت المصادر أن الشركة فى طريقها للتوصل لتسوية مع مالكها السابق المستثمر السعودى جميل قنيبط، بعد التوصل لتسوية مع مؤسسة التمويل الدولية لسداد نحو 35 مليون دولار،برعاية الحكومة وبالتزام الشركة القابضة للتشييد والتعمير، مؤكدة أن مشكلة علاوة 2008 من تزال قائمة حيث لم يتم صرفها للعاملين حتى الآن .

من الجدير بالذكر أنه يجرى دراسة نقل شركة عمر افندى من القابضة للتشييد والتعمير إلى القابضة للسياحة والفنادق والتى نجحت فى إدارة عدد من الشركات التجارية التابعة لها وتحويلها من الخسارة إلى الربحية .