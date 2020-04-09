شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع دعم أبريل في «حساب المواطن» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حساب المواطن، عن إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وقال عبر "تويتر":" بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله".

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