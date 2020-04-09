شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي يدعم استدامة الاقتصاد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

اتفق اقتصاديون ورجال أعمال خلال حديثهم لـ ”الخليج 365” على أن قرار مجلس الوزراء إعفاء المنشآت الصغيرة يجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على النهوض بالمنشآت الصغيرة، ودفع عجلة التنمية الوطنية إلى الأمام واستدامتها في الاقتصاد الوطني كونها تمثل قرابة 85% منه، مؤكدين أن القرار يدعم تلك المنشآت لا سيما المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ إن القرار ولمدة 3 سنوات يعمل على تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والاستفادة بعد انتهاء الأزمة من إنتاجيته.

ووافق مجلس الوزراء على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر لمدة 3 سنوات بحيث لا يتجاوز الإعفاء 4 وافدين في حال كان مع المالك موظف سعودي ومسجل بالتأمينات على المنشأة، وإعفاء 2 من الوافدين إذا كان المالك مسجلا في التأمينات ومتفرغا بالعمل فيها، في تأكيد على اهتمام القيادة الرشيدة بدفع عجلة نمو تلك المنشآت واستمرارية أعمالها في ظل تحدي كورونا.

وأكد الخبير الاقتصادي، د. فاروق خوقير أن القرار حرص على دعم المنشآت الصغيرة في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المملكة برهنت على عزيمتها في مواجهة الجائحة العالمية، عبر مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي سبقت بها كثيرا من دول المنطقة، علاوة على أنها كانت الأكثر سخاء في المنطقة من خلال ضخ 120 مليار ريال لمساعدة المواطنين والمقيمين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة.

وأضاف إن القرار سيدفع العديد من المنشآت الصغيرة لإعادة النظر في خطط تعاملها مع الأزمة بطريقة أكثر تفاؤلا؛ كون القرار مدته 3 سنوات، وسيعمل العديد من المنشآت على ترتيب أوراقه للعودة القوية مع نهاية الجائحة التي ألقت بظلالها على العالم كله، مطالبا المواطن والمقيم بمساندة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من خلال الالتزام بالحجر المنزلي.

وأكد الخبير الاقتصادي م. محمد عقيل أن القرار خطوة إيجابية تسهم في مساندة ودعم المنشآت الصغيرة، مشيرا إلى أن الجميع مطالب بالتكاتف مع جهود الدولة لتخطي الأزمة الحالية، والصمود أمام التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم كله، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يواصل حصد الأرواح وتدمير الاقتصادات في عدد كبير من دول العالم.

وأشار إلى أن قرار إعفاء المنشآت الصغيرة لعدد 9 عمال فأقل ولمدة 3 سنوات يخلق بيئة محفزة ويتيح فرصة لازدهارها، ويمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية في ظل الوضع الراهن لتداعيات كورونا.

وأضاف إن تلك المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا، واستكمالا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من حكومة المملكة لتنمية المشروعات الصغيرة ومساعدة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من آثار سلبية.

من جانبه قال رئيس الجمعية التعاونية لرواد الأعمال والإبداع بمنطقة مكة المكرمة ماجد شفي إن المملكة يوما بعد يوم تثبت للعالم قدراتها على تجاوز الأزمة وتقديم كل أنواع الدعم للقطاع الخاص، وهذه المرة للمنشآت الصغيرة على إعفائها التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لبعض العاملين وفق اشتراطات معينة.

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ولفت إلى مرونة تعامل المملكة مع القطاع الخاص بما يحقق سلامة اقتصادها وتوفير كافة المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره، وبرهنت على أن صحة وسلامة المجتمع تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، حيث تم توفير كل متطلبات قطاع الصحة، وجميع الخدمات الاستثنائية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.

وأشار شفي إلى تحرك الدولة السريع عبر 8 مبادرات من أجل مساندة ودعم الجهات الأكثر تأثرا بالأزمة وبالتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من حظر التجول وجلوس الناس في منازلها، مشيرا إلى أن الدعم المباشر للمواطن والمقيم وصل إلى 60% من حجم الدعم، حيث تم ضخ 70 مليار ريال لهذا الغرض، شملت إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، فيما استفادت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، علاوة على الكثير من التسهيلات لمواصلة مسيرتها التنموية في تنمية الاقتصاد الوطني.

وقال رجل الأعمال جمال الزامل إن القرار ليس جديدا على السياسة الاقتصادية في المملكة، فقد ركزت رؤيتها على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرا لمساهمتها في دعم التطور الاقتصادي والنمو، ويتعلق أحد الأهداف الرئيسية المضمنة في رؤية المملكة 2030 برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أنه على وجه التحديد، فإن الهدف يشير إلى رفع المساهمة الحالية من 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، مبينا أن الدول الاقتصادية تعطي أهمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لاعتبارها المصدر الرئيسي للتوظيف، حيث توفر نحو 70% من الوظائف.

وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر المساهم الرئيسي في خلق القيمة، وإنتاج بين 50 إلى 60% من القيمة المضافة في أغلب الدول الاقتصادية الكبرى، مؤكدا أن المملكة تقدم العديد من المبادرات لتلك المنشآت ليأتي القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي سبقت بها السعودية كثيرا من دول المنطقة، لتكشف البعد الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الذي تتميز به الدولة، التي ساعدت على تجاوز الأزمة وتجسد الرعاية الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وكان مجلس الوزراء قد أكد دعمه ومساندته للقطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرا من انتشار جائحة فيروس كورونا، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره 9 مليارات ريال، للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.

وأضاف المجلس إن ما تم إعلانه والبدء في تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة كورونا والتي بلغ أثرها المالي 120 مليار ريال، إلى غير ذلك من إقامة المبادرات التي أقرها خادم الحرمين بمبلغ 70 مليار ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافا إليها برنامج الدعم بمبلغ 50 مليار ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة، للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.